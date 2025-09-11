Epstein skandalı İngiltere’yi sarstı: Washington Büyükelçisi görevden alındı

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, e-postaların ortaya çıkmasının ardından Başbakan Keir Starmer’ın Dışişleri Bakanı Yvette Cooper’dan Mandelson’ın görevden alınmasını istediği belirtildi. Açıklamada, “Epstein’ın suçlarının mağdurlarını düşünerek büyükelçilik görevinden alınma kararı derhal geçerli olmak üzere uygulanacak.” ifadelerine yer verildi.

E-postaların, Epstein ile olan ilişkinin boyutunu gözler önüne serdiği ve Mandelson’ın büyükelçi olarak atandığı dönemde bu bilginin mevcut olmadığı vurgulandı.

MANDELSON’IN EPSTEIN İLE YAZIŞMALARI GÜNDEMDE

Görevden alınan Mandelson’ın, 2003 yılında Epstein’a gönderdiği doğum günü mesajında “En iyi dostum” diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı. Söz konusu mesajda, “Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız.” ifadeleri yer alıyordu. Mandelson’ın ayrıca Epstein’ın yargılanmasına karşı açıklamalar yaptığı ancak atama döneminde bu bilgilere sahip olunmadığı kaydedildi.

BBC’ye konuşan Mandelson adına açıklama yapan sözcüsü, Büyükelçi’nin Epstein ile tanıştırılmış olmaktan derin pişmanlık duyduğunu belirtti. Şubat ayında Washington Büyükelçiliğine atanan Mandelson’ın görevi, skandalın ardından yalnızca birkaç ay sürdü.

Epstein’ın reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturmakla suçlandığı ve yargı süreci devam ederken hapishanede ölü bulunduğu biliniyor.