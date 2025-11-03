Erdoğan'ın önerisi UNESCO'da onaylandı! 15 Aralık "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edildi

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), 15 Aralık tarihini “Dünya Türk Dili Ailesi Günü” olarak ilan ettiğini duyurdu. Bu tarihi karar, Özbekistan'da devam etmekte olan 43. Genel Konferans'ta alındı.

Tarihi Semerkant şehrinin ev sahipliği yaptığı ve 194 ülkeden 5 binden fazla katılımcıyı bir araya getiren UNESCO 43. Genel Konferansı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Aralık gününün "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" olarak ilan edilmesi yönündeki önerisini içeren bir karar taslağı ele alındı. Geçen hafta başlayan konferansta yapılan oylamada taslak, görüşülerek kabul edildi.

"200 MİLYON KİŞİNİN KONUŞTUĞU MEDENİYETİN RUHU"

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, kararın alındığı oturumda bir konuşma yaptı. Aybet, Türkiye olarak UNESCO himayesinde Türk dili ailesini yaşatmak, kutlamak ve tanıtmak amacıyla tüm Türk devletlerince ortaklaşa hazırlanan bu öneriye "eş sunucu" olan ülkelere teşekkürlerini iletti.

Büyükelçi Aybet, dillerin sadece bir iletişim aracı olmanın ötesinde "medeniyetlerin de ruhu" olduğunu vurguladı. Dillerin nesiller boyunca kolektif hafızayı, bilgeliği ve kimliği taşıdığını belirten Aybet, geniş bir coğrafyada 200 milyondan fazla insan tarafından konuşulan Türk dili ailesinin, "yüzyıllardır süregelen ortak tarih ve değerlerle örülmüş zengin kültürel dokuyu" temsil ettiğinin altını çizdi.

15 ARALIK, ORHUN YAZITLARI'NIN DEŞİFRE GÜNÜ

Aybet, 15 Aralık tarihinin seçilmesinin tesadüf olmadığına dikkat çekti. Bu tarihin, Türk dilinin 8. yüzyıla dayanan en eski yazılı belgeleri olan Orhun Yazıtları'nın ilk defa deşifre edildiği gün olması açısından büyük bir önem taşıdığını belirtti. Aybet, bu günün aynı zamanda Türk medeniyetlerinin "ortak kültürel ve sanatsal zenginliklerini simgeleyen" ve halklar arasında "kültürel yakınlaşmayı ve diyaloğu teşvik eden tarihi bir gün" olduğunu söyledi.

Aybet, "UNESCO, Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nü kutlayarak, bu vesileyle çok dilliliğe, kültürel çeşitliliğe ve halklar arasında diyaloğa olan kalıcı bağlılığını bir kez daha teyit etmektedir." dedi.

UNESCO tarafından 15 Aralık'ın "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edilmesi vesilesiyle, yarın Semerkant'ta Türk Kültürü ve Miras Vakfı tarafından bir konferans düzenleneceği açıklandı. Bu etkinlikte Türk devletlerinden de katılımcılar yer alacak. UNESCO'nun aldığı bu kararın irdeleneceği konferansta Türkiye’yi temsilen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu'nun bir konuşma yapacağı öğrenildi.