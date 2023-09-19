Ermenistan Şuşa'ya saldırdı! 1 kişi hayatını kaybetti

Azerbaycan Başsavcılığı, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı birliklerin Şuşa'ya düzenlediği havan topu saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ermenistan Şuşa'ya saldırdı! 1 kişi hayatını kaybetti

Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan silahlı kuvvetlerine bağlı birliklerce Şuşa'ya havan toplarıyla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu Şuşa Devlet Korusunda mühendis olarak görev yapan Vidadi Ferhadov'un yaşamını yitirdiği duyuruldu.

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# Azerbaycan # Ermenistan # Karabağ # Erdoğan Aliyev Şuşa Beyannamesi
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