Rusya'nın Ukrayna'da gerçekleştirdiği özel askeri operasyonlar sürüyor. Ukrayna'nın başarısız karşı saldırısı, ABD ve Avrupa devletlerinin askeri ve maddi destek vermekte zorlanması, kışın gelmesiyle Ukrayna'da yaşanacak enerji sorunlarının Ukrayna'yı zor durumda bırakacağı değerlendiriliyor. Ria Novotsi'de çıkan bir habere göre, eski CIA Analisti Larry Johnson, Zelenski'i bekleyen tehlikeye işaret etti. Johnson, açıklamasında Ukraynalıların sürekli ısı ve elektrik kesintilerine katlanmak zorunda kalacağını hatırlattı. Johnson, Ukraynalıların bu kış Zelenski'nin istifasını isteyebileceklerini ifade etti.

Eski CIA Analisti Zelenski'i Bekleyen Tehlikeye Karşı Uyardı

Larry Johnson bir YouTube kanalında verdiği röportajda, Ukraynalıların kışın sert geçmesi ve enerji sorunlarını sonrası hedefe Zelenski'i koyacaklarını belirtti. Johnson, "Önümüzdeki birkaç haftanın Ukraynalıların morali açısından çok belirleyici olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Eski CIA Analisti, "Gördüğünüz gibi, kış erken ve şiddetli geldi. Hava çok soğuk ve aylardan henüz kasım... Daha aralık bile değil. Ukrayna'daki hem elektrik santralleri hem de ısıtma sistemleri büyük olasılıkla yüke dayanamayacak. Hayatları normal bir şekilde, herhangi bir kayıp vermeden devam edenler için bu dönem sona erecek ve Ukraynalılar acı çekmeye başladığında, Zelenski'nin gitmesi için baskı artacak" dedi. Ayrıca, aralık ayında Ukrayna lideri ile ülkedeki iktidar için askeri liderliği arasındaki çatışmanın yeniden alevlenebileceğine dikkat çekti.

Ekim ayının başlarında, Ukrayna Enerji Bakanı Ukraynalıları, otonom ısıtma sistemlerini güçlendirerek ve jeneratör satın alarak olası elektrik kesintilerine hazırlanmaya çağırdı.