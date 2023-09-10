Fas'ta deprem! Eski yapıların büyük çoğunluğu yıkıldı

Fas’ta cuma gecesi 7 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından başlayan arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Fas'ta deprem! Eski yapıların büyük çoğunluğu yıkıldı
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Fas birçok kentte yıkıma neden olan depremde, şimdiye kadar iki binin üzerinde kişi hayatını kaybetti. Merkez üssü El-Huz’a 30 km mesafede olan Amezmiz kentinde devam eden arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına bölge kentlerden gelen gönüllüler ve bölge halkı katılıyor.

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Büyükşehirlerde birkaç tarihi eserin ve eski binanın yıkıldığı depremde, en büyük yıkım kırsal kesimde gerçekleşti.

Birbirinden uzak bölgelerdeki farklı noktalarda geniş alana yayılan seyrek yıkımlardan dolayı arama kurtarma çalışmalarında aksaklıklar yaşanıyor.

Depremin yaşandığı kentlerde yaşam bir taraftan normal seyrinde devam ederken bir taraftan da depremzedeler zarar gören evlerinden eşyalarını çıkarmaya çalışıyor.

Sivil savunma ekiplerinin bölgeyi boşaltma çabalarının pek etkili olmadığı gözleniyor.

ESKİ YAPILAR BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

Bölgedeki eski camilerin arasında yer alan Amezmiz’deki Mescid el-Atik’in minaresinin üst kısmı tamamen yıkılırken, duvarlarında derin çatlaklar oluştu.

Genelde eski yapıların etkilendiği depremde, birçok şehirde tarihi eserler de zarar gördü.

Zarar gören eserlerin arasında 12 yüzyılda inşa edilen Marakeş yakınlarındaki Mescid el-Azam da bulunuyor.

Mescid el-Azam UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.


FAS'TA DEPREM

Fas'ta 8 Eylül'de gece yerel saatle 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin, başkent Rabat başta olmak üzere Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilediği belirtilmişti.

Fas İçişleri Bakanlığı, depremde şu ana kadar 2 bin 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 59 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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