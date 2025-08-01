FBI, Epstein dosyasından Trump’ın ismini sildi mi? Skandal iddia gündeme bomba gibi düştü

ABD’de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağıyla suçlanan Epstein’in dosyasında Donald Trump’ın isminin FBI ekibi tarafından gizlilik gerekçesiyle silindiği iddia edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
FBI, Epstein dosyasından Trump’ın ismini sildi mi? Skandal iddia gündeme bomba gibi düştü
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ABD’nin başkenti Washington’da gündemi sarsan iddiaya göre, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) çalışanı bir ekip, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein’ın dosyasından, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ismini sildi.

Bloomberg TV’nin yayımladığı haberde, FBI ekibinin Trump’ın “özel bir vatandaş” olduğunu ve “bu tür korumalara hak kazandığını” düşünerek bu kararı aldığı belirtildi.

TRUMP HARİCİNDE BAŞKA “ÖNEMLİ” İSİMLER DE SANSÜRLENDİ

Söz konusu dosyalarda yaklaşık 100 bin belge yer alırken, FBI belgeleri inceleyen binden fazla yetkilinin Trump dışında başka “önemli” kişilerin isimlerini de dosyalardan çıkardığı ifade edildi.

Haber kuruluşu ayrıca FBI Başkanı Kash Patel’in, özel ajanlara gönderdiği talimatla, hangi bilgilerin yayımlanabileceği konusunda direktif verdiğini öne sürdü.

Haberde, FBI yetkililerinin, Epstein dosyalarında Trump da dahil olmak üzere geçmişte onunla teması bulunan birçok kişi hakkında “doğrulanmamış söylentiler” yer aldığını aktardığı, ayrıca mağdurlara ait kişisel bilgilerin de yer alması nedeniyle bazı ek dosyaların kamuoyuna açıklanmayacağı belirtildi.

ABD Senatosu Yargı Komitesi’ndeki Demokrat üyeler ise pazartesi günü yaptıkları açıklamada, “yeni raporlara” dayanarak, Adalet Bakanlığı bünyesinde “Trump’tan bahseden ifadelerin yer aldığı ayrı bir Epstein dosyasının” bulunduğunu ileri sürdü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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