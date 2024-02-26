Feci kaza! 7'si yabancı uyruklu 25 kişi öldü...

Arusha-Namanga otoyolunda seyir halindeki kamyon kontrolden çıkarak 3 araca çarptı. Devlet Başkanlığından yaptığı açıklamaya göre, 25 kişinin öldüğü kazada 21 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybedenler arasında ABD, Güney Afrika, Kenya, Togo, Madagaskar ve Burkina Faso uyruklu kişiler bulunuyor. Kazaya karışan araçlardan birinin gönüllü öğretmenleri taşıdığı, kamyon sürücüsünün olay yerinden kaçtığı belirtildi.