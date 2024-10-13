FETÖ Elebaşı lüks evinden çıkarken görüntülendi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kaldığı yeni evinden çıkarken görüntülendi. Anadolu Ajansı, Gülen’in orman içindeki lüks evini dron ile görüntülerken, Gülen kaçarcasına yeni evinden uzaklaştırıldı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni evinden çıkarken görüntülendi.



Anadolu Ajansı, Fetullah Gülen’i, 1999’dan beri ikamet ettiği Pensilvanya’daki çiftliğinden alınarak nisan ayında götürüldüğü yeni evini kayıt altına aldı.



Görüntülerde evin bahçesinde 4 lüks aracın yanı sıra kar motoru, karavan gibi vasıtalar bulunuyor.



Anadolu Ajansı’nın çekimleri devam ederken demir parmaklıklı kapıdan iki lüks araç çıktığı görülüyor. Arkadaki siyah Mercedes'in ön yolcu koltuğunda ise Fetullah Gülen kameralara yakalandı.



İki lüks araç bilinmeyen bir yere doğru hızlıca ilerleyerek Gülen'i bölgeden uzaklaştırdı.