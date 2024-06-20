FETÖ'den NATO Zirvesi öncesi hamle! Türkiye'yi Biden'a şikayet ettiler

Güvenlik kaynaklarının aktardığı FETÖ'nün yeni planının ayrıntıları ortaya çıktı. FETÖ içindeki çatlağı gidermek için Türkiye'yi ABD Başkanı Joe Biden'a şikayet eden FETÖ, aynı zamanda Biden'dan medet umduğunu gösteren bir mektup yazdı. CNN Türk'ten Paşa Alyurt'un aktardığı bilgilere göre FETÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesine katılmasından önce bu hareketi gerçekleştirerek zirve öncesindeki 'son kozunu' oynamış oldu.

ABD'nin Fetullah Gülen sonrasına hazırlık yapması ve Gülen'in Pensilvanya'daki konutundan kaçırılması sonrası FETÖ içindeki çatlağı derinleştirdi. Terör örgütü mensupları kendi gündemlerini değiştirmek için ABD Başkanı Joe Biden'a bir mektup sunmaya hazırlanıyor. Örgüt içindeki çatlağı konsolide etmeyi amaçlayan hareket, aynı zamanda NATO zirvesi öncesi Türkiye'ye yönelik de bir hamle. Hazırlanan mektupta bazı ABD'li kongre üyelerinin de katkısı var.

ÖRGÜTÜN HEDEFİ NATO ZİRVESİ ÖNCESİ TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ

Örgütten üst düzey isimler, FETÖ içindeki parçalanmayı engellemek için çabalıyor. Fetullah Gülen'in sağlık durumunun iyi olduğunu göstermek için çaba sarf eden örgüt yöneticileri, bu taktik çözülmeyi engellemeyince yeni bir yola başvurdu. FETÖ, ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye aleyhine bir mektup yazdı. Türkiye'yi şikayet eden FETÖ'nün amacı ise Türkiye-ABD ilişkilerine etki etmek ve örgüt içindeki çözülmeyi, Türkiye karşıtlığı ekseninde yeniden gidermeye çalışmak. Örgüt mektubunda, Türkiye'nin FETÖ mensuplarına "Haksız politikalar" izlediği suçlaması yer alıyor. FETÖ'cüler, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya da sahip çıkıyor. Mektupta AİHM kararları konusunda şikayetler de Biden'a iletiliyor. Mektupta ABD'nin Türkiye'ye baskı yapması isteniyor.

Mektupta yazılan taleplerde, örgüt mensuplarının Türkiye'ye dönme çabaları ön plana çıkıyor. FETÖ'cü tutukluların şartsız serbest bırakılması talep edilen mektupta, aynı zamanda işten atılan FETÖ'cülerin yeniden işlerine geri iade edilmesi de var. Örgüt 15 Temmuz Amerikancı Darbe girişiminden kendilerini aklama yollarını arıyor. Örgüt mektubu paylaşmadan bir imza kampanyası da başlattı.

Örgüt, Biden'a verilecek mektubun NATO Liderler Zirvesi'nden önce verilmesini planlıyor. Böylece NATO Zirvesi'nde bir araya gelecek olan Biden ve Erdoğan'ın gündemlerine şekil verebilmeyi, Biden üzerinden Türkiye'ye bir baskı yapmayı hedefliyor.