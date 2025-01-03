FETÖ'nün Almanya yapılanmasında erken seçim endişesi

Almanya'daki erken seçim kararı, FETÖ'de paniğe neden oldu. Terör örgütünün Alman kamu kurumlarına sızma planları bozuldu. Almanya'da yaşayan firari FETÖ'cüler, vatandaşlık işlemlerini hızlandırma telaşına girdi.

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FETÖ'nün Almanya yapılanmasında erken seçim endişesi
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FETÖ'nün Almanya yapılanmasında 'erken seçim' endişesi hakim... Güvenlik kaynaklarının bildirdiğine göre, Almanya'da yükselen milliyetçilik ve erken seçim kararı, FETÖ’nün Almanya yapılanmasının kâbusu oldu.

FETÖ'nün 1990'ların başından beri, Almanya'da önemli örgütsel yatırımları bulunuyor. Türkiye'den firar eden FETÖ mensuplarının yaklaşık dörtte biri Almanya’da...

Örgütün, Abdullah Aymaz gibi tepe isimleri de Almanya'da yaşıyor. Bu yönüyle Almanya, FETÖ'nün mahrem yapılanmalarının en canlı olduğu ülkelerden biri...

15 Temmuz darbe girişiminde NATO görevindeyken Almanya'ya firar eden FETÖ'cü askerlerin sayısı da fazla... Örgüt, özellikle bu asker ve polislerin, Almanya'da kamu kadrolarına sızmaları sağlamak için yıllardır ciddi planlamalar yapıyor.

Güvenlik kaynaklarına göre, işte bu planlamalar, Almanya'daki Noel saldırısı ve erken seçim kararıyla bozuldu. Ülkede yükselen milleyetçilik ve Noel saldırısı sonrası artan göçmen karşıtı protestolar, FETÖ'yü de etkiledi.

FETÖ mensupları, vatandaşlık işlemlerini engellemesinden endişe duyuyor. Bu nedenle özellikle firari asker ve kamu görevlileri vatandaşlık işlemlerini hızlandırma telaşına girdi.

Avrupa ülkelerinin Suriyeli göçmenleri geri göndermek için yollar araması da FETÖ üyelerini tedirgin eden bir diğer unsar... Örgüt mensupları, sıranın kendilerine gelecek olmasından endişe ediyor.

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FETÖ'nün Almanya yapılanmasında erken seçim endişesi FETÖ'nün Almanya yapılanmasında erken seçim endişesi