Filistin halkı direniyor: İsrail çaresizlik içinde katliam yapıyor

Aksa Tufanı Operasyonu 7 Haziran itibariyle 8’inci ayını geride bıraktı. Bu süreçte İsrail Gazze’de kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden 36 bin 700’ün üzerinde Filistinliyi katletti. Direniş grupları karşısında istediği sonucu bir türlü elde edemeyen İsrail, Birleşmiş Milletlere ait kurumları da hedef almayı sürdürdü.

Filistin direniş gruplarının İsrail işgaline karşı 7 Ekim 2024’te başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu 7 Haziran itibariyle 8’inci ayını geride bıraktı.



Aksa Tufanı karşısında “Yenilmezlik” algısı silinen İsrail, abluka altındaki Gazze’ye yönelik yoğun bombardıman ve kara harekatı başlattı.



Okul, hastane, dini ve tarihi mekanları hedef alan İsrail ordusu, 36 bin 700’ü aşkın da Filistinlyi öldürdü.



Uluslararası alanda çok sayıda devlet ve halkın tepkisini çeken İsrail, bir yandan ateşkes tartışmaları sürerken diğer yandan sivilleri bombalamaya da devam ediyor.



İsrail’in 6 ve 7 Haziran’da Birleşmiş Milletlere ait okulu bombalaması sonucu 40’ın üzerinde sivil şehit oldu.



Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı hem bombalamaya hem de ajans çalışmalarına yönelik saldırılara tepki geldi. UNRWA Sözcüsü Jonathan Fowler, Tel Aviv’in baskılarına rağmen bölgedeki çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.



Aynı zamanda Birleşmiş Milletler İsrail’i “Çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren ülke ve gruplar” listesine de ekledi. Bu gelişmelerin yanı sıra Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde açılan dava da devam ediyor.



Diğer yandan Hamas ve diğer direniş grupları Gazze içinde, Lübnan Hizbullah’ı da İsrail’in kuzey sınırlarında mücadelesini sürdürüyor.



Hizbullah son olarak 6 Haziran günü akşam saatlerinde Kiryat Shmona’da (Kiryat Şimona) bir AVM’yi İHA ile hedef aldı. Bunun yanı sıra Hizbullah’tan yapılan açıklamada Branit askeri üssündeki 91'inci Tugay Komutanlığı ve çevresindeki askeri mevzileri Felek-1 füzeleriyle vurulduğu ifade edildi.