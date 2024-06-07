Mümbiç halkı PKK/YPG'nin seçim planını reddediyor

Suriye'nin kuzeyinde 8 yıl önce toprakları PKK/YPG tarafından işgal edilen Menbiçliler, terör örgütünün, işgal bölgelerinde yapmayı planladığı sözde yerel seçime karşı… Menbiçliler, seçim planıyla Suriye’nin bölünmek istendiğini belirtiyor.

Mümbiç halkı PKK/YPG'nin seçim planını reddediyor
Editör: Haber Merkezi

Terör örgütü PKK/YPG’nin ’nın, Suriye’nin kuzeyindeki seçim planı, Türkiye’nin olduğu kadar bölge halkının da tepkisini çekiyor. Suriye'nin kuzeyinde 8 yıl önce toprakları PKK/YPG tarafından işgal edilen Menbiçliler, terör örgütünün seçim planlarını reddediyor.

Nüfusunun yüzde 99'u Araplardan oluşan Menbiç, 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildi. Terör örgütünün "vergi" adı altında dayattığı haraç, zorla silah altına alma, çocukları kaçırma gibi eylemlerden kaçan yerel halk, Türkiye sınırına göç etti.

Menbilçililer, sözde seçimlerin, dış güçlerin Suriye'yi bölme planlarının parçası olduğunu vurguluyor.

PKK/YPG işgalinden kaçarak Cerablus'a yerleşen Abdulrahim Ömer, terör örgütünün Suriye topraklarından çıkarılmasını istiyor.

Türkiye'de olağanüstü ve şiddetli kuraklık görüldü! Çevre Mühendisleri Odasından uyarı geldiTürkiye'de olağanüstü ve şiddetli kuraklık görüldü! Çevre Mühendisleri Odasından uyarı geldiYurt
# pkk # PYDYPG # suriye
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararları!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni atama kararları!
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü!
Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü golcü!
Ödemeler yatırılmaya başlandı!
Ödemeler yatırılmaya başlandı!
10 soruda hac ile ilgili merak edilenler
10 soruda hac ile ilgili merak edilenler
Türkiye, ABD'nin F-16 teklifini kabul etti
Türkiye, ABD'nin F-16 teklifini kabul etti
Öne Çıkanlar Balkan ülkeleri Genel Kurmay başkanları bir araya geldi! Türkiye de o toplantıda Balkan ülkeleri Genel Kurmay başkanları bir araya geldi! Türkiye de o toplantıda Türk Ortodoks Patrikhanesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Erenerol, Heybeliada Ruhban Okulu’nu anlattı Türk Ortodoks Patrikhanesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Erenerol, Heybeliada Ruhban Okulu’nu anlattı