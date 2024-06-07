Mümbiç halkı PKK/YPG'nin seçim planını reddediyor

Terör örgütü PKK/YPG’nin ’nın, Suriye’nin kuzeyindeki seçim planı, Türkiye’nin olduğu kadar bölge halkının da tepkisini çekiyor. Suriye'nin kuzeyinde 8 yıl önce toprakları PKK/YPG tarafından işgal edilen Menbiçliler, terör örgütünün seçim planlarını reddediyor.



Nüfusunun yüzde 99'u Araplardan oluşan Menbiç, 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü PKK/YPG tarafından işgal edildi. Terör örgütünün "vergi" adı altında dayattığı haraç, zorla silah altına alma, çocukları kaçırma gibi eylemlerden kaçan yerel halk, Türkiye sınırına göç etti.



Menbilçililer, sözde seçimlerin, dış güçlerin Suriye'yi bölme planlarının parçası olduğunu vurguluyor.



PKK/YPG işgalinden kaçarak Cerablus'a yerleşen Abdulrahim Ömer, terör örgütünün Suriye topraklarından çıkarılmasını istiyor.



