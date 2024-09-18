Filistin'in BM Genel Kurulu'na sunduğu ilk öneri oylandı! İşte sonuç
Filistin tarafından ilk kez BM Genel Kurulu'na sunulan, İsrail'in işgal altındaki topraklardan 12 ay içinde çekilmesini talep eden karar tasarısı 14’e karşı 124 oy ile kabul edildi.
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BM, İsrail'in işgaline son vermesini talep eden Filistin karar tasarısını oyladı..
Filistin'in BM Büyükelçisi Riyad Mansur, dünkü genel kurul toplantısını, “Filistinliler’in varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğunu” söyleyerek ve “İsrail'in kendilerini prangaya vurduğunu” söyleyerek açtı.
Mansur, İsrail'in on yıllardır süren işgalinin sona erdirilmesini ve Filistinliler’in barış ve özgürlük içinde yaşamak üzere evlerine dönebilmelerini talep etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı