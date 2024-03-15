Fırtına ve hortum felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti...

ABD’nin Indiana ve Ohio eyaletlerinde etkili olan şiddetli kasırga ve hortumda 2 kişi hayatını kaybederken, en az 25 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Fırtına ve hortum felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti...

ABD’nin Indiana eyaletinin doğusu ile Ohio eyaletinin batısında dün akşam saatlerinde şiddetli fırtına ve hortum meydana geldi. Hortum nedeniyle büyük panik yaşanırken, bazı kasabalar yerle bir oldu, evlerde büyük hasar oluştu.

Ohio’ya bağlı Logan County Şerifi Randall Dodds, Lakeview köyünde yer alan Geiger Mobil Ev Parkı’nda 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Indiana’da en az 38, Ohio’da ise 20 kişinin yaralandığı, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Fırtına Tahmin Merkezi’ne göre perşembe gecesi itibarıyla Indiana’da 2, Ohio’da ise 5 hortum etkili oldu. Indiana eyaletinde en az 5 bin, Ohio’da ise 20 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı.

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