Fransa alev alev! Son 75 yılın en büyük orman yangını sonrası tehlike bitmedi

Yangın, Fransa’nın şarap üretimiyle ünlü Corbières dağlarında başladı ve yalnızca üç gün içinde 160 kilometrekareden fazla alanı kül etti. Euronews'e göre, alevler, Aude vilayetinde 15 bölgeyi etkisi altına alarak yüzlerce kişinin tahliyesine yol açtı. Yangın sırasında bir kişi yaşamını yitirdi, 16’sı itfaiyeci olmak üzere toplam 21 kişi yaralandı.

Bölge yöneticisi Christian Pouget’nin açıklamasına göre cuma sabahı itibarıyla yaklaşık bin bölge sakini hala evlerine dönemedi. Yangında 36 mülk ya tamamen yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Aude vilayeti, yangının altyapıya verdiği büyük zarar nedeniyle yaklaşık 1.300 evin elektriksiz kaldığını duyurdu.

YERLERİNDEN EDİLENLER İÇİN 17 BELEDİYEDE BARINAK AÇILDI

Tahliye edilen bölge sakinlerinin barınabilmesi için 17 ayrı belediyede acil durum barınakları oluşturuldu. Yerel yetkililer, birçok yolun hâlâ erişilemez ve tehlikeli olduğunu belirterek, halkı resmi izin olmadan yangından etkilenen alanlara dönmemeleri konusunda uyardı.

Yangının başladığı gün, Durban-Corbières köyünden Tuchan’a doğru tahliyeler başladı. Tuchan Belediye Başkanı Beatrice Bertrand, Associated Press’e yaptığı açıklamada, “Yangının başladığı salı günü, yakındaki Durban-Corbières köyü sakinlerinin Tuchan’a gelmekte olduğunu öğrendik. 200’den fazla kişiyi kabul ettik ve ağırladık. Çok geç olmasına rağmen dükkanlarını açan yerel işletmeler sayesinde onlara yiyecek verdik.” ifadelerini kullandı.

Bertrand, “Sivil Koruma bize yatak getirdi. Ayrıca yerel köylüler de onları ağırlamak için evlerini açtı. Buradaki ilk geceleriydi ve birçoğu şok olmuş ve korkmuştu.” diyerek toplumsal dayanışmanın kriz anında nasıl devreye girdiğini aktardı.

BAKANLIK: “BU, 1949'DAN BU YANA EN ŞİDDETLİ YANGIN”

Fransa’nın Ekolojik Geçiş Bakanı Agnes Pannier-Runacher, bu yangını “1949’dan bu yana ülkenin yaşadığı en şiddetli orman yangını” olarak tanımladı. Yangının çıkış nedenine ilişkin resmi soruşturma başlatıldı. Fransız yetkililer, bu büyüklükteki bir yangının kontrol altına alınmasının zorluklarına dikkat çekerken, önümüzdeki günlerde sıcaklıkların artacak olması sebebiyle yeni yangınların başlamasından ya da mevcut yangının yeniden alevlenmesinden endişe ediliyor.

Fransa’daki bu dev yangın, sadece yerel bir felaket değil, aynı zamanda Avrupa’nın karşı karşıya olduğu iklim krizinin de yansıması. Bilim insanları uzun süredir artan sıcaklıkların, kuraklıkla birlikte orman yangınlarının sıklığını ve şiddetini artırdığı konusunda uyarılarda bulunuyordu. Avrupa Birliği’nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, Avrupa, 1980’lerden bu yana küresel ortalamanın iki katı oranında ısınıyor. Bu durum, kıtanın dünyanın en hızlı ısınan bölgesi haline gelmesine neden oldu.

Fransa’da yalnızca geçtiğimiz ay Marsilya yakınlarında çıkan başka bir büyük yangında yaklaşık 300 kişi yaralanmıştı. Aude yangını ise, bu yazın en dramatik ve en yıkıcı örneği olarak kayıtlara geçti. Fransa’da orman yangınlarına karşı mücadele, hava sıcaklıklarının yeniden yükselmesiyle daha da kritik hale gelmiş durumda.