Fransa, Yeni Kaledonya'daki olaylarla ilgili Azerbaycan'ı suçladı

Azerbaycan ile Fransa arasında Yeni Kaledonya tartışması yaşanıyor. Azerbcaycan, Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in "Azerbaycan'ın Yeni Kaledonya'daki olaylara müdahale ettiği" yönündeki iddialarına tepki gösterdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Fransız İçişleri Bakanına Azerbaycan’ı suçlamak yerine ülkesinin bu tür protestoları körükleyen başarısız denizaşırı politikalarına odaklanmasını tavsiye etti. Hacızade, "Fransa'nın Azerbaycan'a yönelik aşağılayıcı açıklamalarını şiddetle kınıyor ve 'Ermenilerin toplu katliamı' gibi kabul edilemez suçlamalarla Azerbaycan'a yönelik karalama kampanyasının durdurulmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

4 KİŞİ ÖLDÜ, OHAL İLAN EDİLDİ

Avustralya’nın doğusunda Büyük Okyanus’ta yer alan Yeni Kaledonya Fransız toprağı sayılıyor ve 16 bin kilometre uzaktaki Paris’ten yönetiliyor.

Yeni Kaledonya'da 10 yıl yaşamış Fransızların oy kullanmasına olanak sağlayan anayasa reformu Fransız Ulusal Meclisi tarafından onaylandı. Ardından adada olaylar çıktı.

Yeni Kaledonya’daki gösterilerden 4 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. Yaklaşık 200 iş yeri ve 50'den fazla araç ateşe verildi. Polis 130 kişiyi gözaltına aldı.

Adada olağanüstü hâl ilan edildi. Fransa Başbakanı Gabriel Attal, Fransa’nın adaya asker sevk edeceğini açıkladı. Ayrıca adada sosyal medya platformu TikTok’un yasaklanacağını bildirdi.