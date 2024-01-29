Fransa'da çiftçilerin Paris kuşatması

Fransa'da çiftçi protestoları devam ediyor. Ülkedeki vergi politikaları ve düşen gelirler nedeniyle zorluk yaşayan çiftçiler, daha iyi koşullar talep ediyor.

Fransız sendikalarının çağrısıyla çiftçiler, koşulların iyileştirilmesi için başkent Paris'te büyük bir protesto düzenleyecek.

Çiftçiler, Paris'e ulaşımı engellemek için 7'si otoyol 1'i havalimanı yolu olmak üzere 8 blokaj noktası belirledi. Yollar, traktörler ile trafiğe kapatılacak.

Öte yandan Fransa İçişleri Bakanlığı, göstericilere müdahale etmek için 15 bin polis görevlendirdi. Lyon, Bordeaux ve Marsilya'da da büyük protestolar düzenlenmesi bekleniyor.