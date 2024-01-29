MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Erbil'de ktirik görüşmeler

MİT Başkanı İbrahim Kalın, geçen haftaki Irak ziyaretinin ardından Erbil'e gitti. İbrahim Kalın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani, İçişleri Bakanı Reber Ahmed ile görüştü.

MİT Başkanı Irak Türkmen Cephesi yöneticileriyle de bir araya geldi. Kalın, Türkmen Cephesi Başkan Hasan Turan ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ile görüştü. Görüşmelerde, bölgede yaşanan gelişmeler, ikili ilişkiler, PKK ile mücadele konuları ele alındı.

İbrahim Kalın, geçen haftaki Irak ziyaretinde, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin yanı sıra Şii ve Sünni gruplar ve Türkmen temsilcilerle görüşmüştü.