Fransa'da Göç Yasasına Tepkiler Büyüyor

Fransa'da tartışmalı göç yasa tasarısı, meclis önünde protesto edildi.

Fransa'da Göç Yasasına Tepkiler Büyüyor
Son Güncelleme:

Fransa’nın en büyük işçi sendikalarından CGT'nin çağrısı ile Ulusal Meclisin önünde yapılan gösteriye yüzlerce göçmen işçi katıldı.

Siyahi göçmenlerin çoğunlukta olduğu kalabalık, "Sorun göç değil, ırkçılık” Göç yasasını durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in sunduğu tasarı, sadece ağır işlerde çalışan göçmenlere oturma izni verilmesini öngörüyor. Sendikalar, bu hakkın diğer sektörlerdeki göçmenleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini istiyor.

Tasarı ayrıca, aile birleşimi şartlarını sıkılaştıran, öğrenci göçüne ilişkin kontrolleri arttıran ve oturumu olmayanlara ücretsiz tedavi imkanını kısıtlayan maddeleriyle de tepti çekiyor.

Çok Okunanlar
BİM Marketlerde Aktüel İndirimleri Yarın Başlıyor! 12 Aralık'ta Hangi Ürünler İndirimli?
BİM Marketlerde Aktüel İndirimleri Yarın Başlıyor! 12 Aralık'ta Hangi Ürünler İndirimli?
Diyarbakır-İstanbul Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı?
Diyarbakır-İstanbul Arası Yüksek Hızlı Tren Var Mı?
Geçmiş Yıllarda Asgari Ücret Ne Kadardı?
Geçmiş Yıllarda Asgari Ücret Ne Kadardı?
Gece Sürün Sabah Daha Genç Uyanın!
Gece Sürün Sabah Daha Genç Uyanın!
İsrail Artık Kayıplarını Gizleyemiyor
İsrail Artık Kayıplarını Gizleyemiyor
Öne Çıkanlar Batı kurnazı Biden kongreyi umursamadan İsrail'e tank mermisi verdi! Batı kurnazı Biden kongreyi umursamadan İsrail'e tank mermisi verdi! Osmanlı Padişahlarının Şifa Kaynağı Kök! Osmanlı Padişahlarının Şifa Kaynağı Kök!