Fransa'da Göç Yasasına Tepkiler Büyüyor

Fransa’nın en büyük işçi sendikalarından CGT'nin çağrısı ile Ulusal Meclisin önünde yapılan gösteriye yüzlerce göçmen işçi katıldı.



Siyahi göçmenlerin çoğunlukta olduğu kalabalık, "Sorun göç değil, ırkçılık” Göç yasasını durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.



Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in sunduğu tasarı, sadece ağır işlerde çalışan göçmenlere oturma izni verilmesini öngörüyor. Sendikalar, bu hakkın diğer sektörlerdeki göçmenleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini istiyor.



Tasarı ayrıca, aile birleşimi şartlarını sıkılaştıran, öğrenci göçüne ilişkin kontrolleri arttıran ve oturumu olmayanlara ücretsiz tedavi imkanını kısıtlayan maddeleriyle de tepti çekiyor.