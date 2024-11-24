Fransa'dan Ukrayna'ya yeşil ışık
Amerika ve İngiltere’nin ardından Fransa da Ukrayna’ya verdiği uzun menzilli füzelerin Rusya’ya karşı kullanılmasına yeşil ışık yaktı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Fransız askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda "hiçbir seçeneği dışlamadıklarını" söyledi.
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Fransa, Ukrayna’nın uzun menzilli Fransız füzelerini Rusya’ya karşı kullanabileceğini duyurdu.
Açıklamayı Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İngiltere’de yaptı. Barrot İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye verdiği röportajda Fransız askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda "hiçbir seçeneği dışlamadıklarını" söyledi.
Fransız Bakan, Fransa'nın herhangi bir kırmızı çizgisinin olmadığını kaydetti.
Fransa’dan önce Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere Ukrayna’ya uzun menzilli füzelerin Rusya’ya karşı kullanımı için vermiş, Ukrayna Batı silahlarıyla Rus topraklarına saldırmıştı.