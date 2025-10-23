Fransa'nın 'utanç haftası'! Louvre'daki 88 milyon euro'luk soygundan sonra bir müze daha soyuldu

Fransa'da müze soygunu salgını durdurulamıyor. Ülkenin kuzeydoğusundaki Langres kentinde bulunan Denis Diderot Aydınlanma Evi Müzesi, hırsızların son hedefi oldu.

Louvre Müzesi’nde yaşanan ve 88 milyon euroluk mücevherlerin çalındığı büyük soygunun üzerinden sadece birkaç gün geçmişken meydana gelen bu yeni olay, ülkede infial yarattı. Müzeden 18. ve 19. yüzyıla ait yaklaşık 2 bin adet madeni paranın çalındığı bildirildi.

ÖN KAPIYI KIRDILAR, SADECE "HAZİNE KOLEKSİYONU"NU HEDEF ALDILAR

Fransa’nın kamu yayın kuruluşu Franceinfo’nun aktardığı bilgilere göre, soygun Pazartesi sabahı müze çalışanlarının işe gelmesiyle ortaya çıktı. Çalışanlar, binanın ön kapısının kırılmış olduğunu ve içeride bir vitrinin parçalandığını dehşetle fark etti.

Hırsızların, 2011 yılında bina yenilenirken inşaat işçileri tarafından tesadüfen bulunan ve "hazine koleksiyonu" olarak adlandırılan değerli parçaları hedef aldığı belirtildi.

Yetkililer, hırsızların yalnızca değerli parçalara odaklandığını; müzede bulunan diğer eserlerin ise yerinde bırakıldığını açıkladı. Çalınan 1.633 gümüş ve 319 altın madeni paranın toplam tahmini değerinin yaklaşık 90 bin euro olduğu hesaplanıyor.

Soygunun ardından Langres Belediyesi bir açıklama yaparak olayın "planlı ve hedefe yönelik" bir saldırı olduğunu duyurdu. Olayın hemen sonrasında müze geçici olarak ziyarete kapatıldı. Güvenlik sistemlerinin yenilenmesi süreci başlarken, bu süre zarfında gece denetimleri için özel bir güvenlik firmasının görevlendirildiği açıklandı.

FRANSA'DA BİR HAFTADA ÜÇÜNCÜ BÜYÜK MÜZE HIRSIZLIĞI

Son haftalarda Fransa’da art arda yaşanan üç büyük müze hırsızlığı, ülkenin kültürel mirasının korunmasına ilişkin güvenlik önlemlerini yeniden ulusal gündemin zirvesine taşıdı. Hırsızlık zinciri 16 Ekim’de, Paris’teki Doğa Tarihi Ulusal Müzesinden 1,5 milyon euro değerinde altın külçelerin çalınmasıyla başladı.

19 Ekim’de ise bu kez Louvre Müzesi, gündüz vakti gerçekleştirilen bir baskınla sarsıldı ve Napolyon dönemine ait sekiz mücevher çalındı. 21 Ekim’de de Langres’taki bu son madeni para soygunu yaşandı.

Art arda yaşanan bu hırsızlıklar, muhalefet partilerinden son derece sert tepkilere neden oldu. Avrupa Parlamentosu Üyesi Marion Maréchal, Fransa’nın "dünyanın alay konusu hâline geldiğini" söyledi. Maréchal, Louvre Direktörü Laurence Des Cars ile güvenlik şefi Dominique Buffin’in derhal istifasını istedi. Maréchal, Direktör Des Cars’ı "güvenlik deneyimi yerine çeşitlilik politikalarına öncelik vermekle" suçladı.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Jordan Bardella ise özellikle Louvre soygununu hedef alarak bunu "devletin çöküşünün yansıması olan tahammül edilemez bir utanç" olarak nitelendirdi. Yaşanan bu güvenlik krizi sonrası Fransa Kültür Bakanlığı’nın, müze güvenlik protokollerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla ülke genelinde geniş çaplı bir inceleme başlatması bekleniyor.