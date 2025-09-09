Fransa’nın yeni başbakanı belli oldu: Son bir yılda göreve gelen dördüncü başbakan

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, güvenoyu alamayan François Bayrou hükümetinin düşmesinin ardından, görev süresi dolan Savunma Bakanı Sebastien Lecornu’yu başbakanlığa atadı. Lecornu, ülkeyi mali krizden çıkarmak ve protestolarla mücadele etmek zorunda kalacak.

Fransa’da hükümet değişikliği yaşandı. Ulusal Meclis’ten güvenoyu alamayan Başbakan François Bayrou’nun hükümetinin düşmesinin ardından ülkenin yeni başbakanı belli oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, görev süresi dolan Savunma Bakanı Sebastien Lecornu’yu ülkenin yeni başbakanı olarak atadı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Macron’un Lecornu’dan kabinesini kurmadan önce bütçe ve diğer politikalar konusunda uzlaşma sağlamak amacıyla parlamentodaki tüm siyasi güçlerle görüşmesini istediği belirtildi.

Yeni Başbakan Sebastien Lecornu, Fransa’yı mali çıkmazdan kurtarmak ve kitlesel protestoları bastırmak zorunda kalacak. Ülkede yarın ülke çapında gösteriler planlanıyor, 18 Eylül’de ise daha geniş kapsamlı bir sendika grevi yapılacak.

Lecornu, son bir yılda Fransa’da göreve gelen dördüncü başbakan oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

fransa Başbakan
