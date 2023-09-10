G-20 dönem başkanlığı devredildi! Dönem başkanlığını alan Brezilya, Rusya'ya yönelik kararları tanımayacak

Hindistan, G-20 Dönem Başkanlığını Brezilya’da devretti. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, G-20 dönem başkanı olarak yaptığı ilk açıklamada, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki tutuklama kararını tanımayacağını söyledi.

G-20 DÖNEM BAŞKANLIĞI BREZİLYA'YA DEVREDİLDİ

Yeni Delhi’deki G-20 zirvesinde Hindistan, G-20 dönem başkanlığını Brezilya’ya devretti. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, başkanlık tokmağını Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya verdi.

Lula da Silva'nın, G-20 dönem başkanı sıfatıyla yaptığı ilk açıklama gündem oldu. Brezilya Devlet Başkanı, jeopolitik konuların G20 görüşmelerini ele geçirmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki tutuklama kararını tanımayacağının sinyalini verdi.



Zirve sonrası Hindistan'da yayın yapan Firstpost'a konuşan da Silva, "bölünmüş bir G20 istemiyoruz” dedi. Rusya Lideri Putin'i gelecek yıl Brezilya’da yapılacak G20 Zirvesi'ne davet edeceklerini vurguladı. Putin’in zirveye katılması halinde gözaltına alınmayacağının da garantesini verdi.

Silva "Putin, Brezilya'ya kolaylıkla gelebilecek. Eğer ben Brezilya'nın başkanıysam, O’nun burada tutuklanmasının hiçbir yolu yok" ifadelerini kullandı.