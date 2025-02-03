Gagavuzya lideri Gutsul Kişinev'de gözaltına alındı!

Son dönemde Kişinev Hükümeti ile özerk bölgeler arasındaki gerilim tırmanıyor. Transdinyester Moldova Cumhuriyeti ve Gagavuzya Özerk Bölgesi yönetimleri, yasal haklarının ihlal edildiğini öne sürerek Rusya’dan destek talep etmişti.

Gagavuzya, yalnızca Rusya ile değil, Türk kimliğinden dolayı Türkiye ile de üst düzey ilişkilerini sürdürüyor. Özerk yönetim, ekonomik ve siyasi bağlarını güçlendirme yönünde adımlar atarken, yaşanan bu gelişmeler Kişinev ile gerilimi artıran unsurlar arasında gösteriliyor.