Gagavuzya lideri Gutsul Kişinev'de gözaltına alındı!

Gagavuzya Özerk Bölgesi Başkanı Yevgeniya Gutsul, İstanbul’daki temaslarının ardından Moldova’ya dönüşünde gözaltına alındı. Kişinev Havalimanı’nda Moldova polisi tarafından sorgulanan Gutsul, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Gagavuzya lideri Gutsul Kişinev'de gözaltına alındı!
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Son dönemde Kişinev Hükümeti ile özerk bölgeler arasındaki gerilim tırmanıyor. Transdinyester Moldova Cumhuriyeti ve Gagavuzya Özerk Bölgesi yönetimleri, yasal haklarının ihlal edildiğini öne sürerek Rusya’dan destek talep etmişti.

Gagavuzya, yalnızca Rusya ile değil, Türk kimliğinden dolayı Türkiye ile de üst düzey ilişkilerini sürdürüyor. Özerk yönetim, ekonomik ve siyasi bağlarını güçlendirme yönünde adımlar atarken, yaşanan bu gelişmeler Kişinev ile gerilimi artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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