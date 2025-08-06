Gana’da helikopter düştü! Bakanlar ve devlet personelleri dahil sekiz kişi hayatını kaybetti

Gana’yı yasa boğan helikopter faciasında iki önemli bakan dahil toplam 8 kişi hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Gana’da helikopter düştü! Bakanlar ve devlet personelleri dahil sekiz kişi hayatını kaybetti
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Gana’nın Ashanti Bölgesi’nde meydana gelen askeri helikopter kazasında, Savunma Bakanı Edward Omane Boamah ve Çevre, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Ibrahim Murtala Mohammed hayatını kaybetti. 

Obuasi’ye doğru ilerleyen Z-9 model askeri helikopterin radar irtibatı bir anda kesildi. İçerisinde bakanların yanı sıra bir cumhurbaşkanlığı personeli, danışman ve güvenlik ekiplerinin bulunduğu toplam 8 kişilik heyetten uzun süre haber alınamadı. Radar bağlantısının kopmasının ardından bölgede geniş çaplı bir arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI DANIŞMANI DA HAYATINI KAYBETTİ

Kazadan kurtulan olmadı. Hayatını kaybedenler arasında Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Samuel Sarpong ile birlikte helikopterin üç kişilik mürettebatı da bulunuyordu. Olay yerine hızla ulaşan acil müdahale ekipleri, şiddetli hava koşulları ve dağlık arazi nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürebildi.

Ashanti Bölge Valisi Frank Amoakohene, katıldığı bir programı yarıda keserek kazanın yaşandığı noktaya intikal etti. Yetkililer bölgede incelemelerde bulunurken, kazayla ilgili henüz net bir bilgi verilmedi. Gana Silahlı Kuvvetleri kazanın ardından yaptığı ilk açıklamada, helikopterin kalkıştan kısa süre sonra radar irtibatını kaybettiğini ve enkaz bölgesinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Kazanın nedeni ise henüz açıklanmadı. Soruşturma başlatıldığı bildirildi.

SAVUNMA BAKANI GÖREVE YENİ BAŞLAMIŞTI

Savunma Bakanı Edward Omane Boamah’ın göreve gelişinin üzerinden yalnızca 7 ay geçmişti. Ocak 2025’te dönemin Cumhurbaşkanı John Mahama tarafından atanarak parlamentodan güvenoyu almıştı. Genç yaşına rağmen kısa sürede etkili politikalarıyla dikkat çekmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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