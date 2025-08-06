Lahmacun devri kapandı, şimdi sıra hamburgerde: Fiyatı duyan şok oluyor!

Bodrum’un meşhur fahiş fiyat tartışmalarına yeni bir başlık daha eklendi. Lahmacun krizlerinin ardından bu kez de lüks hamburger fiyatı konuşuluyor. Ekonomim'e göre, ünlü şef Gürkan Topçu’nun Yalıkavak’ta açtığı yeni mekanında sunduğu özel wagyu hamburger, 5 bin TL’lik fiyat etiketiyle dikkat çekti. Bu rakam, daha önce tartışma yaratan lahmacun fiyatlarını da gölgede bıraktı.

15 BİN DOLARLIK ET, 5 BİN LİRALIK HAMBURGER

Hamburgerin bu kadar pahalı olmasının nedeni ise içeriğinde kullanılan Japonya menşeli özel wagyu eti. Kilogramı tam 15 bin dolardan satılan bu etle hazırlanan hamburger, ünlü simaların da katıldığı açılışta misafirlere sunuldu. Fiyatın ardından sosyal medyada da büyük yankı uyandıran hamburger, yeni bir Bodrum tartışmasını başlattı.

Şef Gürkan Topçu, tartışma yaratan ürünle ilgili yaptığı açıklamada, “Tam bir fiyat-performans menüsü, çünkü içinde Japonların ünlü eti wagyu var. Bunu yiyen 15 gün et yemez, çünkü vücut proteine doymuş oluyor” diyerek hamburgeri savundu. Topçu’nun bu açıklaması sosyal medyada hem esprili yorumlara hem de tepkilere neden oldu. Daha önce 370 TL'lik lahmacun, 2 bin TL'lik dondurma gibi haberlerle gündem olan Bodrum’da, bu kez de 5 bin TL’lik hamburger fiyatı tartışma konusu oldu. Vatandaşlar, lüks tüketimin sınırlarını sorgularken, turistik bölgelerdeki fiyatların denetim altına alınması gerektiğini savundu.