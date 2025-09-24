Gazze paylaşımı nedeniyle işten çıkarılan gazeteciye ek tazminat kararı

Aralık 2023’te ABC, Lattouf’u Instagram hesabında İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) “Gazze’de açlığın savaş aracı olarak kullanıldığına” dair açıklamasını paylaşmasının ardından işten çıkarmıştı.

Daha önce verilen kararda, işten çıkarmanın “siyasi görüşleri nedeniyle” yapıldığı ve bunda “İsrail yanlısı grupların baskısının rol oynadığı” belirtilmişti.

Bugün açıklanan yeni kararla, Federal Yargıç Daryl Rangiah, gazeteciye ek 84 bin Euro tazminat ödenmesine hükmetti. ABC, geçtiğimiz Haziran ayında Lattouf’a yaklaşık 39 bin Euro ödeme yapmıştı.

“ABC ÇALIŞANININ HAKLARINI FEDA ETTİ”

Yargıç Rangiah, verdiği kararda sert ifadelere yer verdi: “ABC, bir lobiyi memnun etmek için çalışanının haklarını feda ederek Avustralya halkını büyük hayal kırıklığına uğrattı.”

Ayrıca, ek tazminatın yalnızca Lattouf’un mağduriyetini gidermek için değil, ABC’nin bu olaydan ders çıkarmasını sağlamak amacıyla verildiğini belirtti.

ABC’DEN ÖZÜR AÇIKLAMASI

Kararın ardından ABC yönetimi, gazeteciden kamuoyuna açık şekilde özür diledi. Yönetim, “hem çalışanlarımızı hem de izleyicilerimizi hayal kırıklığına uğrattık” ifadelerini kullandı.

ABC Genel Müdürü Hugh Marks ise, “Bu davayı çok ciddiye alıyoruz, daha iyi olmak zorundayız.” açıklamasını yaptı.

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Antoinette Lattouf, sürecin kendisi için maddi değil, ilkesel bir mücadele olduğunu vurguladı: “Bu hiçbir zaman para meselesi olmadı. Mesele, kamu yayıncımızın sorumluluğu ve güvenilirliği.”