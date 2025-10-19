Gazze yeniden vuruldu! İsrail’den ateşkes sonrası “saldırı dalgası”

Orta Doğu’da gerginlik yeniden tırmandı.

İsrail ordusu ile Hamas arasında karşılıklı “ateşkesi ihlal” suçlamalarının ardından, Gazze Şeridi hedef alındı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), yaptığı yazılı açıklamada, Güney Gazze’de yeni bir hava saldırı dalgası başlattıklarını bildirdi. Açıklamada, operasyonun Hamas’a ait terör hedefleri olarak nitelendirilen bölgelere yönelik olduğu belirtildi.