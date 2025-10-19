Denizli’de okul müdürüne silahlı saldırı: Kantin çalışanı tutuklandı!
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir ilkokul müdürüne tabancayla saldırı düzenleyen kantin çalışanı K.K. (17) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayı cep telefonuyla kaydeden ve sosyal medyada paylaşan 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Yenişafak Mahallesi’nde 16 Ekim’de meydana gelen olayda, bir ilkokulun müdürü F.Ö., çocuklarıyla birlikte park halindeki otomobiline bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı.
Saldırıyı, okulun kantininde çalışan K.K. (17) isimli şüphelinin gerçekleştirdiği belirlendi. Açılan ateş sonucu okul müdürü F.Ö. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan müdürün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Saldırı sonrası polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan incelemede saldırı anının A.Ç. (18) tarafından cep telefonuyla kaydedildiği ve görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı tespit edildi.
Şüpheli K.K.’nin olay yerinden kaçmasına yardım ettiği belirlenen U.A. (17) de polis ekiplerince yakalandı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonla 3 kişi gözaltına alındı.
KANTİN ÇALIŞANI TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.K., U.A. ve A.Ç. adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan kantin çalışanı K.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayı görüntüleyip sosyal medyada paylaşan A.Ç. ile kaçışa yardım eden U.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayın ardından yapılan araştırmalarda, kantin çalışanı K.K.’nin babasının da okul kantinini işlettiği ve geçmişte okul müdürüyle kantin sözleşmesi nedeniyle tartışma yaşadığı ortaya çıktı. K.K.’nin babasının, bu nedenle okul müdürü F.Ö.’yü tehdit ettiği ve olaydan bir süre önce hapis cezası aldığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı