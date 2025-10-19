Toprak Razgatlıoğlu, 2025 Dünya Superbike'ta şampiyon oldu!

Dünya Superbike Şampiyonası’nın 2025 sezonu, İspanya’nın Jerez Pisti’nde yapılan son yarışla tamamlandı. Yarışa 10. sıradan başlayan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, olağanüstü bir performans sergileyerek yarışı 3. sırada tamamladı. Bu sonuçla genel klasmanda 616 puan toplayan Toprak, sezonu zirvede bitirerek Superbike kariyerinin üçüncü dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Bu büyük başarıyla dünya Superbike tarihinde üç kez şampiyon olan ilk Türk sporcu unvanını kazandı.

RAKİBİ BULEGA'DAN SKANDAL HAREKET

Sezonun son ayağında heyecan doruktaydı. Şampiyonluk hesapları yapılırken, superpole yarışında Toprak’ın ilk 7’de bitirmesi ve en az 3 puan alması şampiyonluk için yeterli görünüyordu.

Milli motosikletçi ilk turda, en yakın rakibi Aruba Ducati pilotu Nicolo Bulega’yı geçerek liderliği aldı. Ancak bu sırada Bulega, motosikletiyle kasten Toprak’a çarptı. Çarpışma sonrası Toprak yarış dışı kalmasa da, şampiyonluk için ikinci yarışı beklemek zorunda kaldı.

Toprak Razgatlıoğlu’nun ilk dünya şampiyonluğu 2021’de Yamaha takımıyla geldi. Ardından 2024 yılında İspanya’daki son yarışta ikinci olarak sezonu 493 puanla zirvede tamamladı ve ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Bu başarı, Rokit BMW takımının da ilk WSBK şampiyonluğu olarak tarihe geçti. 2025 sezonundaki yeni zaferle Toprak, hem kendi kariyerinin üçüncü hem de takımının ikinci şampiyonluğunu elde etti.

GELECEK SEZON MOTOGP HEYECANI

2026 sezonunda Toprak Razgatlıoğlu, motosiklet dünyasının en prestijli arenası MotoGP’ye adım atacak. Prima Pramac Racing takımıyla anlaşan Toprak, burada Yamaha’nın fabrika destekli motoruyla yarışacak.

Ayrıca MotoGP tarihinde yarışan ilk Türk pilot unvanını da alacak olan Toprak, yeni serüveninde Avustralyalı Jack Miller ile takım arkadaşı olacak.

Miller, yeni partneri için yaptığı açıklamada, “Toprak ile aynı garajı paylaşmak inanılmaz bir şey. O şimdiden bir efsane ve MotoGP'de neler yapacağını görmek harika olacak. Bu proje için ikimizin de güzel, pozitif enerji katacağına inanıyorum ve zaten ihtiyaç olan da bu. Şunu söylemeliyim, tanıdığım en samimi insanlardan biri. MotoGP padoğuna her uğradığında mutlaka selam vermek için yolunu değiştirir.” ifadelerini kullandı.