Şanlıurfa’da korkunç cinayet: 14 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Şanlıurfa’nın Ahmet Erseven Mahallesi’nde çıkan tartışma kanlı bitti. 14 yaşındaki Yusuf K., 16 yaşındaki Hakkı Eren Kubat’ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan çocuk kısa sürede yakalandı.

Şanlıurfa’da korkunç cinayet: 14 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Şanlıurfa’da gece saatlerinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen nedenle Yusuf K. (14) ile Hakkı Eren Kubat (16) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Yusuf K., yanında taşıdığı bıçakla arkadaşını vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Kanlar içinde yere yığılan Kubat, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kubat’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, şüpheli Yusuf K. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

