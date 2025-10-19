Şanlıurfa’da korkunç cinayet: 14 yaşındaki çocuk 16 yaşındaki arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Şanlıurfa’da gece saatlerinde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen nedenle Yusuf K. (14) ile Hakkı Eren Kubat (16) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Yusuf K., yanında taşıdığı bıçakla arkadaşını vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Kanlar içinde yere yığılan Kubat, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kubat’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, şüpheli Yusuf K. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.