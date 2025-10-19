BUSKİ su kesintisi 19 Ekim | Bursa’da sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti var?

BUSKİ, Bursa genelinde 19 Ekim Pazar günü planlı su kesintileri uygulanacağını duyurdu. Kuraklık ve altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle kesintilerin 12 saate kadar sürebileceği açıklandı.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, 19 Ekim tarihi için şehir genelinde dönüşümlü su kesintilerinin yapılacağını bildirdi. Açıklamaya göre, kesintilerin temelinde iklim değişikliğine bağlı yaşanan kuraklık ve barajlardaki doluluk oranlarının düşmesiyle birlikte yürütülen altyapı yenileme çalışmaları yer alıyor.

Yetkililer, kentte su kaynaklarının korunması amacıyla belirli bölgelerde su kesintilerinin planlandığını belirtti. Kesintiler, günlük 12 saati geçmeyecek şekilde uygulanacak ve mahalleler arasında dönüşümlü olarak gerçekleştirilecek.

Buna göre, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu ve Mudanya başta olmak üzere birçok merkez ilçede yaşayan vatandaşlar su kesintisinden etkilenecek. BUSKİ, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önceden gerekli önlemleri almalarını ve resmi internet sitesi ya da e-Devlet üzerinden “Planlı Kesintiler” sayfasını kontrol etmelerini tavsiye etti.

Yetkililer, “Su kesintileri dönüşümlü olarak yapılacak. Su verilen bölgelerle kesinti yapılan mahalleler dönüşümlü değişecek. Vatandaşlarımızdan tedbirli olmalarını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

