Gazze'de can kaybı 29 bin 514'e yükseldi

İsrail, Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı insanlık dışı saldırılarını 140 gündür sürdürüyor. Bölgede sivil ayrımı gözetmeksizin çok sayıda insanı hayattan koparan İsrail ordusu, bölgede yeni saldırılar gerçekleştiriyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamayla birlikte 140 gündür devam eden saldırılara ilişkin son bilgileri paylaştı.

Açıklamada, İsrail'in son 24 saatte 104 Filistinliyi daha öldürdüğü ifade edildi. Böylece, Gazze'de öldürülen Filistinlilerin sayısı 29 bin 514'e yükseldi.

Son saldırılarda 160 Filistinlinin yaralanmasıyla toplam yaralı sayısı ise 69 bin 616'ya çıktı.

Sağlık Bakanlığının açıklamasında halen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.