Gazze'de can kaybı 37 bin 296'ya çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 253 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 30 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 95 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 296'ya yaralı sayısının 85 bin 197'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri ​​​​​​​ nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE EN AZ 200 FİLİSTİNLİ ÇOCUĞU KAÇIRDI

İsrail ordusu en az 200 Filistinli çocuğu kaçırırken, Gazze'de 17 bin çocuk yetim kaldı, bunlardan yaklaşık 510 çocuk da annesini kaybetti.

Gazze Şeridi'nde 700 binden fazla çocuğun yaşadığı yerden göçe zorlandı. İsrail ordusunun saldırılarında 650 bin çocuğun yaşadığı ev yıkıldı.

Yaklaşık 34 bin çocuk yaralandı, 3 bin 600 çocuk da enkaz altında kayboldu.

Yaklaşık 1500 çocuk gözlerini veya uzuvlarını kaybetti ya da yaralanma kaynaklı engelli kaldı.