Gazze'de can kaybı ne kadar oldu? Son rakamlar paylaşıldı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik yoğun saldırıları devam ediyor. Bölgede büyük bir insanlık suçu işleyen İsrail ordusunun saldırılarında can kaybı ve yaralı sayısı da her geçen gün artıyor.

Bölgedeki son durumla ilgili Gazze'deki Sağlık Bakanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail'in 363 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "8 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 99 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 169 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladığı soykırımda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 788'e, yaralı sayısının da 96 bin 794'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.