Gazze'de Saldırılarda Ölenlerin Sayısı 15 Bin 523'e Yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 361 artarak 15 bin 523'e yükseldiğini duyurdu.

Gazze'de Saldırılarda Ölenlerin Sayısı 15 Bin 523'e Yükseldi
Son Güncelleme:

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 15 bin 523'e yükseldiğini söyledi.

Filistinli yetkili, saldırılarda yaralananların sayısının ise 41 bin 316'ya çıktığını belirtti.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik yeniden başlattığı saldırılarını sürdürüyor.

# gazze # israil # hamas
Çok Okunanlar
TÜRK-İŞ'ten Asgari Ücret Açıklaması!
TÜRK-İŞ'ten Asgari Ücret Açıklaması!
Marmara Bölgesi İçin Sağanak Uyarısı!
Marmara Bölgesi İçin Sağanak Uyarısı!
Vücudumuz Sıcaklığını Nasıl Korur?
Vücudumuz Sıcaklığını Nasıl Korur?
Interpol Tarafından Aranıyordu İstanbul'da Yakalandı! Thieves in Law Suç Örgütü Yöneticisi Yakayı El
Interpol Tarafından Aranıyordu İstanbul'da Yakalandı! Thieves in Law Suç Örgütü Yöneticisi Yakayı El
Dışişleri Bakanlığından İsrail'e Tepki!
Dışişleri Bakanlığından İsrail'e Tepki!
Öne Çıkanlar İşçilerin direnişi sürüyor: Hakları için 13 gündür grevdeler! - İlyas Gümrükçü İşçilerin direnişi sürüyor: Hakları için 13 gündür grevdeler! - İlyas Gümrükçü Bildiğiniz Gibi Değil! Bu Baharat Sağlığınıza Sağlık Katıyor! Bildiğiniz Gibi Değil! Bu Baharat Sağlığınıza Sağlık Katıyor!