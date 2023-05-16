George Soros öldü mü? Gerçek ortaya çıktı

Batı medyasında bazı kaynaklar George Soros'un öldüğünü iddia etti. Söz konusu iddialar merak konusu olurken George Soros'un öldüğü iddiaları doğrulanamadı.

George Soros öldü mü? Gerçek ortaya çıktı
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Politics For All Ireland'ın bildirdiğine göre, Batı Asya başta olmak üzere birçok ülkede turuncu darbe tezgahlarının arkasındaki isim olan ABD'li finans spekülatörü George Soros'un hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Ölüm nedeni olarak kalp krizi geçirdiği söylendi.

GEORGE SOROS ÖLDÜ MÜ?

Politics For All Ireland, George Soros'un öldüğünü iddia etmesine karşın George Soros'tan açıklama geldi. Soros Twitter hesabından yaptığı paylaşımda haberleri yalanladı. Soros, söz konusu iddialara ilişkin, "Kalp krizi geçirdiğim söylentileri tamamen yanlış. Yaşıyorum ve sağlıklıyım." ifadelerini kullandı.

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