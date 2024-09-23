Gerilim tırmanıyor: Lübnan'daki can kaybı 182'ye yükseldi

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar yoğunlaştı. İsrail ordusu, bu sabah saatlerinde Lübnan'a iki ayrı hava saldırısı başlattığını duyurmuştu. Bölgede peş peşe karşılıklı saldırılar gerçekleşti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 182’ye, yaralananların sayısının ise 727’ye yükseldiğini açıkladı.

'İSRAİL, TÜM YEŞİL ALANLARI ORTADAN KALDIRMAYI PLANLIYOR'

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Mikati, başkent Beyrut’ta düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail’in Lübnan’a devam eden saldırılarına dikkati çeken Mikati, "İsrail'in bu saldırıları, Lübnan'a yönelik tam anlamıyla bir soykırım savaşıdır. İsrail, saldırılarla Lübnan'ın köy ve beldelerini yok etmeyi, tüm yeşil alanları ortadan kaldırmayı planlıyor." dedi.

SALDIRILAR NEDENİYLE LÜBNANLILAR EVLERİNİ TERK EDİYOR

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusuna yönelik hava saldırılarını bu sabahtan itibaren yoğunlaştırdı. Hava saldırılarının yoğunlaşması nedeniyle Lübnan'ın güneyinde özellikle sınır bölgelerine yakın yerleşimlerdeki halk ülkenin kuzeyine doğru kaçmak zorunda kaldı.

Evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanların araçlarla bölgeden ayrılmasının ardından kuzeye giden yollarda yoğun trafik oluştu.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde başkent Beyrut'a doğru giden yollardaki araç trafiği dikkati çekiyor.

LÜBNAN'DA EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

Lübnan Eğitim Bakanlığı, İsrail'in saldırıları nedeniyle ülkenin güneyinde eğitime 2 gün ara verildiğini duyurdu.

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas el-Halebi, güvenlik ve askeri durumun öğrenciler için tehlike oluşturduğunu, ülkenin güneyindeki tüm illerde, güneydoğudaki Bekaa, doğudaki Baalbek el-Hermel ve Beyrut'un güney banliyölerindeki okul, lise ve enstitülerde 23-24 Eylül'de eğitim yapılmayacağını belirtti.