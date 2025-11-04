Girit polisi çaresiz kaldı: 1000 İsrailli turist gemiden çıkamadı

Yunanistan’ın Girit Adası’ndaki Suda Limanı’nda, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler limanın girişini kapattı. Limanda bekleyen gemide yaklaşık 1000 İsrailli turistin mahsur kaldığı bildirildi.

Yunanistan'da, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler Girit Adası’ndaki Suda Limanı’nın girişini kapattı. Olay nedeniyle limanda bulunan bir gemide yaklaşık 1000 İsrailli turistin mahsur kaldığı bildirildi.

İsrail’in Yediot Ahronot gazetesinde yer alan haberde, şu ifadelere yer verildi:

“Bu öğleden sonra Yunanistan’ın Girit Adası’ndaki Suda Limanı’nda bir gemide yaklaşık bin İsrailli mahsur kaldı. Filistin yanlısı bir grup gösterici liman çıkışını kapattı.”

Haberde, gemide mahsur kalan İsrailli yolculardan Yossi Manor’un ifadeleri de paylaşıldı:

“Gemiden indik ve limandan ayrılmak istedik, ancak çıkışı pankartlarla kapatan yaklaşık on Filistin yanlısı gösterici vardı. Girit polisi çaresiz kaldı. Kapıları kapattılar ve polis dışarı çıkmamıza izin vermiyor.”

Gazete, protestonun ardından limanda güvenlik önlemlerinin artırıldığını, yolcuların gemide beklemeyi sürdürdüğünü aktardı.

Gazze Şeridi’ne yönelik, ABD destekli İsrail saldırıları 8 Ekim 2023’te başlamıştı. İki yıldır süren saldırılar sonucu şu ana kadar 68 bin 865 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 170 bin 664 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

