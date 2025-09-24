Göçmen ofisine silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Texas eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) ofisine yönelik silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Saldırganın keskin nişancı tüfeği kullandığı iddia edildi ve olayın ardından intihar ettiği açıklandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Göçmen ofisine silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Yayınlanma:

ABD’nin Texas eyaletinde bulunan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) ofisi silahlı saldırıya hedef oldu. Dallas Polis Departmanı, yerel saatle 06.40 sıralarında ekiplerin olay yerine ulaştığını açıkladı. Saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı, saldırganın ise kendi yaşamına son verdiği bildirildi.

Polis ilk incelemelere göre saldırganın ofisin yakınındaki bir binadan ateş açtığını belirledi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

“KURBANLAR ARASINDA GÖZALTINA ALINAN KİŞİLER VAR”

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, saldırının yeni gözaltına alınan kişilerin kısa süreli işlemlerinin yürütüldüğü ICE saha ofisinde gerçekleştiğini söyledi. McLaughlin, “Kurbanlar arasında gözaltına alınan kişiler olduğundan eminiz” dedi.

Sözcü ayrıca, ICE memurlarının yaralanmadığını ancak yerel güvenlik güçlerine ait kayıpların olup olmadığının kesinleşmediğini açıkladı.

McLaughlin, saldırının ayrıntılarının henüz netleşmediğini belirterek, “Detaylar şu an çok açık değil. Keskin nişancı tüfeği veya benzeri uzun menzilli bir silah ile saldırı gerçekleştirildiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıya sert tepki gösterdi. Noem, “Saldırgan intihar etmiş halde bulundu. Henüz saldırının arkasındaki amacı bilmiyoruz, ancak ICE kuvvetlerimizin benzeri görülmemiş bir şiddetle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Bu sona ermeli. Lütfen kurbanlar ve aileleri için dua edin. Silahlı saldırgan, kendi hayatına son vermesiyle ölü olarak bulundu” dedi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, saldırıya uğrayan kurbanların sınır dışı edilme süreci için ICE binasına getirildiği öne sürüldü.

Eyüpsultan’da kahreden olay! İki kardeş yedikleri yemekten zehirlenerek hayatını kaybettiEyüpsultan’da kahreden olay! İki kardeş yedikleri yemekten zehirlenerek hayatını kaybettiYurt
Sahipsizler 31. bölüm canlı izle! Sahipsizler son bölüm STAR TV canlı izle!Sahipsizler 31. bölüm canlı izle! Sahipsizler son bölüm STAR TV canlı izle!TV Yayını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

abd göçmen silahlı saldırı
Günün Manşetleri
“Ben kongre tartışması içine girmiyorum”
İran Cumhurbaşkanı ABD ve İsrail'e meydan okudu
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi
Can kaybı 65 bini geçti, yaralı sayısı 167 bini aştı
Fener Rum Patrikhanesi İçişleri Bakanlığı’na şikayet edildi
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi için kararını verdi
Ömer Çelik'ten CHP ve muhalefete sert tepki
Doluluk oranı yüzde 1’e düştü
YSK kararı sonrası İstanbul CHP İl Kongresi durduruldu
İstanbul merkezli 19 ilde dev operasyon
Çok Okunanlar
En çok hangi banka kazandırıyor? En çok hangi banka kazandırıyor?
Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları) Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları)
Gram altın 5 bin 200 TL’yi gördü! İslam Memiş’ten flaş uyarılar Gram altın 5 bin 200 TL’yi gördü! İslam Memiş’ten flaş uyarılar
25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek 25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek
150 bin TL taşıt kredisi çeken 24 ayda ne kadar ödeyecek? 150 bin TL taşıt kredisi çeken 24 ayda ne kadar ödeyecek?