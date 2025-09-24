Göçmen ofisine silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

ABD’nin Texas eyaletinde bulunan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) ofisi silahlı saldırıya hedef oldu. Dallas Polis Departmanı, yerel saatle 06.40 sıralarında ekiplerin olay yerine ulaştığını açıkladı. Saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı, saldırganın ise kendi yaşamına son verdiği bildirildi.

Polis ilk incelemelere göre saldırganın ofisin yakınındaki bir binadan ateş açtığını belirledi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

“KURBANLAR ARASINDA GÖZALTINA ALINAN KİŞİLER VAR”

ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, saldırının yeni gözaltına alınan kişilerin kısa süreli işlemlerinin yürütüldüğü ICE saha ofisinde gerçekleştiğini söyledi. McLaughlin, “Kurbanlar arasında gözaltına alınan kişiler olduğundan eminiz” dedi.

Sözcü ayrıca, ICE memurlarının yaralanmadığını ancak yerel güvenlik güçlerine ait kayıpların olup olmadığının kesinleşmediğini açıkladı.

McLaughlin, saldırının ayrıntılarının henüz netleşmediğini belirterek, “Detaylar şu an çok açık değil. Keskin nişancı tüfeği veya benzeri uzun menzilli bir silah ile saldırı gerçekleştirildiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıya sert tepki gösterdi. Noem, “Saldırgan intihar etmiş halde bulundu. Henüz saldırının arkasındaki amacı bilmiyoruz, ancak ICE kuvvetlerimizin benzeri görülmemiş bir şiddetle karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Bu sona ermeli. Lütfen kurbanlar ve aileleri için dua edin. Silahlı saldırgan, kendi hayatına son vermesiyle ölü olarak bulundu” dedi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, saldırıya uğrayan kurbanların sınır dışı edilme süreci için ICE binasına getirildiği öne sürüldü.