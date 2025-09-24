Eyüpsultan’da kahreden olay! İki kardeş yedikleri yemekten zehirlenerek hayatını kaybetti

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yaşanan olay büyük üzüntüye yol açtı. Topçular Mahallesi’nde 22 Eylül’de yaşanan olayda, Birkent ailesi yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Anne Aleyna Birkent kalp krizi geçirerek tedavi altına alındı. Baba Yücel Birkent ile çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia Birkent (2) ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.

Ancak ertesi gün çocukların yeniden fenalaşması üzerine baba, onları tekrar hastaneye götürdü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen iki kardeş kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden kardeşler, Arnavutköy Boğazköy Köyiçi Mezarlığı’na defnedildi. Olay sonrası polis ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.