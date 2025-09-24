Eyüpsultan’da kahreden olay! İki kardeş yedikleri yemekten zehirlenerek hayatını kaybetti

İstanbul Eyüpsultan’da yedikleri yemekten zehirlenen 4 ve 2 yaşındaki iki kardeş yaşamını yitirdi. Anne tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Eyüpsultan’da kahreden olay! İki kardeş yedikleri yemekten zehirlenerek hayatını kaybetti
Yayınlanma: Güncellenme:

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde yaşanan olay büyük üzüntüye yol açtı. Topçular Mahallesi’nde 22 Eylül’de yaşanan olayda, Birkent ailesi yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Anne Aleyna Birkent kalp krizi geçirerek tedavi altına alındı. Baba Yücel Birkent ile çocukları Alparslan (4) ve Melisa Rabia Birkent (2) ilk müdahalenin ardından taburcu edildi.

Ancak ertesi gün çocukların yeniden fenalaşması üzerine baba, onları tekrar hastaneye götürdü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen iki kardeş kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden kardeşler, Arnavutköy Boğazköy Köyiçi Mezarlığı’na defnedildi. Olay sonrası polis ve savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Esnafa erken emeklilik müjdesi! SON AÇIKLAMALAR! Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı ne zaman çıkacak, yasalaşacak?Esnafa erken emeklilik müjdesi! SON AÇIKLAMALAR! Bağ-Kur 7200 prim gün sayısı ne zaman çıkacak, yasalaşacak?Ekonomi
Kocaeli’de şok ölüm! Eski kulüp başkanı boş sandığı tabancayla can verdiKocaeli’de şok ölüm! Eski kulüp başkanı boş sandığı tabancayla can verdiYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Eyüpsultan zehirlenme iki kardeş
Günün Manşetleri
“Ben kongre tartışması içine girmiyorum”
İran Cumhurbaşkanı ABD ve İsrail'e meydan okudu
Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı seçildi
Can kaybı 65 bini geçti, yaralı sayısı 167 bini aştı
Fener Rum Patrikhanesi İçişleri Bakanlığı’na şikayet edildi
YSK, CHP İstanbul İl Kongresi için kararını verdi
Ömer Çelik'ten CHP ve muhalefete sert tepki
Doluluk oranı yüzde 1’e düştü
YSK kararı sonrası İstanbul CHP İl Kongresi durduruldu
İstanbul merkezli 19 ilde dev operasyon
Çok Okunanlar
En çok hangi banka kazandırıyor? En çok hangi banka kazandırıyor?
Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları) Altın fiyatları rekor kırdı: Gram altın 5 bini aştı (24 Eylül güncel altın fiyatları)
Gram altın 5 bin 200 TL’yi gördü! İslam Memiş’ten flaş uyarılar Gram altın 5 bin 200 TL’yi gördü! İslam Memiş’ten flaş uyarılar
25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek 25 Eylül hava durumu: Bu şehirlerde termometreler 40 dereceyi görecek
150 bin TL taşıt kredisi çeken 24 ayda ne kadar ödeyecek? 150 bin TL taşıt kredisi çeken 24 ayda ne kadar ödeyecek?