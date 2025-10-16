Grönland eriyor! Bilim insanlarından korkutan rapor

Kuzey Kutbu’nda iklim değişikliğinin etkileri derinleşirken, bilim dünyasında çarpıcı bir bulgu daha ortaya çıktı. Danimarka Teknik Üniversitesi (DTU Space) tarafından yürütülen ve Journal of Geophysical Research dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, Grönland giderek “küçülüyor” ve aynı zamanda kuzeybatıya doğru sürükleniyor.

Araştırmada, Danimarka’ya bağlı toprakların “büküldüğü, sıkıştığı ve gerildiği” belirtilirken, bu jeolojik değişimin nedeninin levha tektoniği ve büyük buz tabakalarının erimesiyle yeraltı basıncının azalması olduğu açıklandı.

ADA HER YIL 2 SANTİMETRE KAYIYOR

Euronews'e göre, bilim insanları, Grönland çevresinde kurulan 58 GNSS istasyonundan elde edilen verilerle, adanın son 20 yılda her yıl yaklaşık iki santimetre kuzeybatıya kaydığını tespit etti.

Bu hareketin, adanın bazı bölgelerinde genişlemeye, bazı kesimlerinde ise daralmaya yol açtığı belirtildi.

DTU Space araştırmacısı ve çalışmanın başyazarı Danjal Longfors Berg, “Bu genel olarak Grönland’ın küçüldüğü anlamına geliyor. Ancak şu anda gördüğümüz hızlanan erime süreciyle bunun gelecekte değişmesi mümkün” dedi.

Berg, son yıllarda eriyen buz kütlelerinin Grönland’ın yapısında önemli değişikliklere neden olduğunu vurguladı. “Son yıllarda eriyen buzlar Grönland’ı dışa doğru itti ve yükselmeye neden oldu, bu nedenle alan bu dönemde aslında daha da büyüdü,” diyen Berg, aynı zamanda geçmiş buz çağlarından kalan jeolojik etkiler nedeniyle adada ters yönde bir daralma hareketinin de gözlendiğini ifade etti.

ÜÇ MİLYON YILLIK BUZ TABAKASI HIZLA ERİYOR

Yaklaşık 3 milyon yıl önce oluşan Grönland Buz Tabakası, 2024 yılı içinde 55 + 35 gigaton kütle kaybetti. Bu miktar, 2013’ten bu yana en düşük yıllık buz kaybı olarak kaydedilse de, Grönland’ın 28 yıldır aralıksız olarak ürettiğinden daha fazla buz kaybettiği anlamına geliyor.

Grönland Buz Tabakası, gezegenin en büyük tatlı su rezervlerinden biri olarak biliniyor ve tamamen erimesi durumunda deniz seviyelerini 7,4 metre yükseltecek potansiyele sahip.

DENİZ SEVİYESİ ARTIYOR, TEHLİKE KAPIDA

Copernicus İklim Servisi verilerine göre, deniz seviyesindeki her 1 santimetrelik yükselme, dünya genelinde yaklaşık 6 milyon insanı kıyı taşkınlarına maruz bırakma riski taşıyor. Bilim insanları, Grönland’daki buz kayıplarının yalnızca bölgesel değil, küresel iklim dengesi için de büyük tehdit oluşturduğunu belirtiyor.