Bayğaralar suç örgütüne darbe: 10 ilde 95 zanlı adliyeye sevk edildi

Adana merkezli 10 ilde Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 106 şüpheliden 95’i, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin 13 Ekim’de gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda yakalanan zanlılar, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye götürüldü.

Zanlıların otobüslerle adliyeye sevki sırasında polis helikopteri havadan güvenlik önlemi aldı. Kent merkezindeki adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, ekipler olası bir taşkınlığa karşı bölgede hazır bekletildi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, gözaltındaki 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

OPERASYONUN DETAYLARINI BAKAN YERLİKAYA AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik yürütülen geniş kapsamlı operasyonla ilgili daha önce yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaşmıştı:

Adana, İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli’deki 403 adrese, 800 ekip ve 2 bin personelin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda 106 zanlının yakalandığını bildirmişti.

Adreslerde yapılan aramalarda, 4 el yapımı patlayıcı, 27 ruhsatsız tabanca, 3 AK-47 tüfeği, 2 otomatik tabanca, 38 bin 915 uyuşturucu hap ve çeşitli dijital materyaller ele geçirilmişti.