Güney Sudan’da siyasi kriz! Görevden alınan cumhurbaşkanı yardımcısı vatana ihanetle yargılanıyor

Başkent Juba’da kurulan özel mahkemede Hakim James Alala başkanlığında görülen davada, Riek Machar ve 7 sanık hazır bulundu. Savunma heyeti, “yetkisizlik” gerekçesiyle davanın düşürülmesini talep etti ancak mahkeme bu talebi reddetti.

Savunma heyeti, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısının anayasal dokunulmazlığa sahip olduğunu ve bu dokunulmazlığın yalnızca parlamentonun üçte iki çoğunluğuyla kaldırılabileceğini ileri sürdü.

“DOKUNULMAZLIK SADECE CUMHURBAŞKANI İÇİN GEÇERLİ”

Savcılık makamı, yargılamanın uluslararası suçlarla değil, tamamen Güney Sudan iç hukukuna giren suçlarla ilgili olduğunu belirtti. Bu nedenle davanın ulusal mahkemelerin yetkisi dahilinde olduğunu vurguladı. Ayrıca savcılık, Geçici Anayasa’nın 103. maddesine göre yalnızca görevdeki Cumhurbaşkanının tam dokunulmazlığa sahip olduğunu, Cumhurbaşkanı yardımcılarının bu korumadan yararlanamayacağını hatırlattı.

Hakim James Alala da savcılığın görüşüne katılarak özel mahkemenin davayı yargılama konusunda tam yetkili olduğunu açıkladı. İddia makamının delillerini sunabilmesi için duruşma 1 Ekim’e ertelendi.

GERGİNLİĞİN KÖKENİ NASİR SALDIRISI

Ülkede tansiyon, şubat ayında Yukarı Nil eyaletine bağlı Nasir şehrine düzenlenen saldırıyla tırmandı. Çoğunluğu Riek Machar’ın da mensubu olduğu Nuer kabilesinden oluşan “Beyaz Ordu” adlı milis güç, bu saldırıyla dikkatleri üzerine çekti. Olayların ardından Machar’ın liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Ordusu-Muhalefet (SPLM-IO) saflarından birçok general ve bakan gözaltına alındı. 26 Mart’ta Machar ev hapsine alınırken, 11 Eylül’de ise kendisinin de aralarında bulunduğu 21 şüphelinin “vatana ihanet, terör ve insanlığa karşı suçlar” suçlamalarıyla yargılanacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, Machar’ı görevden uzaklaştırma kararı aldı.

2011 yılında Sudan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, dünyanın en genç ülkesi olarak kayıtlara geçti. Ancak ülke, bağımsızlıktan kısa süre sonra şiddetli siyasi krizlere sürüklendi. Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit’in 2013 yılında yardımcısı Riek Machar’ı “darbe teşebbüsü” suçlamasıyla görevden alması ülkeyi iç savaşa götürdü. 2018 ve 2022 yıllarında imzalanan barış anlaşmalarına rağmen farklı kabileler arasında şiddet olayları bitmedi.