Gürcistan'da Batı yanlıları sokağa çıktı! AB bayraklı protesto gerçekleştirdiler

Gürcistan’da “Yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısı sokakları karıştırdı. Batı taraftarı kesimler ellerinde Avrupa Birliği bayraklarıyla hükümeti protesto etti. Tasarı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşlara karşı yapılacak.

Editör: Haber Merkezi
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Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te Avrupa Birliği bayraklarıyla yürüdüler. Hükümetin “Yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısı ülkeyi karıştırdı. Ülkede iktidardaki Gürcü Hayali Partisi tarafından sunulan tasarıya karşı gösteriler devam ediyor.

“Yabancı etkinin şeffaflığı" yasa tasarısı, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurt dışından alan Gürcü kuruluşların "yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten organizasyon" olarak tanımlanmasını öngörüyor. Batı taraftarı göstericiler yasa tasarısını “Rus yasası” olarak adlandırıyor.

Yasa tasarısına karşı yürüyüş yapan göstericiler, Avrupa Birliği bayraklarıyla Avrupa Meydanı'nda bir araya geldi. Kalabalık dolayısıyla bazı sokaklar trafiğe kapatıldı. Bazı noktalarda da araç trafiği oluştu.

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: AB'ye üyelik bizim için önceliktirGürcistan Başbakanı Kobakhidze: AB'ye üyelik bizim için önceliktirDünya

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# avrupa birliği # Gürcistan
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