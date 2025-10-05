Gürcistan’da protestolarda sabotaj planı! Ukrayna bağlantılı kişi hakkında arama kararı çıkarılacak

Gürcistan Güvenlik Dairesi, 4 Ekim’de Tiflis’te düzenlenen protestolar sırasında sabotaj eylemlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış patlayıcı ve silahların ele geçirildiğini açıkladı.

Güvenlik Dairesi Başkan Yardımcısı Laşa Magradze, düzenlediği basın toplantısında Tiflis’e yakın bir ormanlık alanda gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat bulunduğunu belirtti.

Magradze, protestolar sırasında bir grubun Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı yasa dışı şekilde ele geçirmeye çalıştığınıhatırlatarak, “Elimizdeki operasyonel bilgilere göre, Tiflis’te 4 Ekim’de çete şiddeti ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ele geçirme girişimiyle paralel olarak, söz konusu mühimmat kullanılarak sabotaj gerçekleştirilecekti.” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA BAĞLANTISI İDDİASI

Magradze, silahların Ukrayna’da askeri birlikte görev yapan bir Gürcü’nün talimatıyla hazırlandığını ve bu kişinin talimatlarını yerine getiren B.Ç. adlı şahıs hakkında arama kararı çıkarılacağını açıkladı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Tiflis’te 4 Ekim’de düzenlenen protestolarda, yerel seçim sonuçlarını tanımayan muhalefet partileri hükümeti protesto etmişti.

Birleşik Ulusal Hareketi temsilcisi Murtaz Zodelava, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın “ele geçirilmesi” çağrısında bulunmuş, bunun üzerine göstericiler binaya yürümüştü. Polis bariyerlerini aşmaya çalışan grup ile güvenlik güçleri arasında arbede çıkmış, olaylarda 21 polis ve 6 protestocu yaralanmıştı.

Polis, göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale ederken, organizatörlerden Paata Burçuladze, Murtaz Zodelava, İrakli Nadiradze, Laşa Beridze ve Paata Manjgaladze gözaltına alınmıştı.

BAŞBAKAN’DAN SERT AÇIKLAMA

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, bugün yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı ele geçirmeye çalışan grup devlete karşı suç işledi. Tiflis’te sokağa çıkanların amacı hükümeti devirmekti. Şiddet kitlesel ve yaygındı. Sorumlular yargı önünde hesap verecek.” ifadelerini kullandı.