Trump Netanyahu’ya neden öfkelendi? “Azarlama” iddiası gündem oldu

ABD basını, Başkan Donald Trump’ın Hamas’ın Gazze Planı’nı kısmen kabul etmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu telefonla arayarak argo ifadeler kullandığını öne sürdü. Trump’ın Netanyahu’ya “Lanet olsun, neden her zaman bu kadar olumsuzsun?” dediği iddia edildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Trump Netanyahu’ya neden öfkelendi? “Azarlama” iddiası gündem oldu
Yayınlanma:

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında geçtiğimiz cuma günü yapılan telefon görüşmesinde gergin anlar yaşandığı iddia edildi.

ABD basınında yer alan ve adı açıklanmayan Amerikan yetkililere dayandırılan haberlere göre Trump, Hamas’ın Gazze Planı’nı kısmen kabul etmesinin ardından Netanyahu’yu telefonla aradı.

Görüşmede Netanyahu’nun, Hamas’ın cevabının “kutlanacak bir şey olmadığını” ve “hiçbir anlam ifade etmediğini” söylediği aktarıldı. Bu sözlerin Trump’ı sinirlendirdiği, Başkan’ın Netanyahu’ya argo ifadelerle tepki gösterdiği belirtildi.

Haberde, Trump’ın Netanyahu’ya “Lanet olsun, neden her zaman bu kadar olumsuzsun bilmiyorum. Bu bir zafer. Kabul et” dediği iddia edildi.

Hamas, Trump’ın sunduğu Gazze Planı’nda yer alan esir değişimini kabul ettiğini, ancak bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Cenaze evi savaş alanına döndü! Husumetli aileler birbirine girdi, ölü ve yaralılar varCenaze evi savaş alanına döndü! Husumetli aileler birbirine girdi, ölü ve yaralılar varYurt
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Karar olmadan kimseye “hırsız” dedirtmemCHP Genel Başkanı Özgür Özel: Karar olmadan kimseye “hırsız” dedirtmemGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

trump netanyahu
Günün Manşetleri
Silah sıkan da, yol kesen de hapse girecek
“İktidarda kalırsa tam bir imha gerçekleşecek”
12 yıllık zorunlu eğitim ve lisans eğitimi kısalıyor mu?
Türkiye’nin İHA ordusu büyüyor!
Denetimler sonrası gıda firmalarına ceza yağdı!
PTT ve HGS adıyla binlerce vatandaşı dolandırdılar
6 Ekim’de toplu taşıma ücretsiz olacak
22 yeni sağlığa zararlı gıda listede!
Gürcistan, Almanya, Arnavutluk, Hırvatistan...
Bu illerde sağanak yağış bekleniyor!
Çok Okunanlar
Bu illerde sağanak yağış bekleniyor! Bu illerde sağanak yağış bekleniyor!
Bankalarda faiz fırtınası! Bankalarda faiz fırtınası!
Gram altın 5.200 TL’yi aştı! İşte 5 Ekim 2025 güncel altın fiyatları Gram altın 5.200 TL’yi aştı! İşte 5 Ekim 2025 güncel altın fiyatları
Krediyle araç alacaklar için uyarı! Krediyle araç alacaklar için uyarı!
6 Ekim'de okullar tatil mi? 6 Ekim'de okullar tatil mi?