Trump Netanyahu’ya neden öfkelendi? “Azarlama” iddiası gündem oldu

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında geçtiğimiz cuma günü yapılan telefon görüşmesinde gergin anlar yaşandığı iddia edildi.

ABD basınında yer alan ve adı açıklanmayan Amerikan yetkililere dayandırılan haberlere göre Trump, Hamas’ın Gazze Planı’nı kısmen kabul etmesinin ardından Netanyahu’yu telefonla aradı.

Görüşmede Netanyahu’nun, Hamas’ın cevabının “kutlanacak bir şey olmadığını” ve “hiçbir anlam ifade etmediğini” söylediği aktarıldı. Bu sözlerin Trump’ı sinirlendirdiği, Başkan’ın Netanyahu’ya argo ifadelerle tepki gösterdiği belirtildi.

Haberde, Trump’ın Netanyahu’ya “Lanet olsun, neden her zaman bu kadar olumsuzsun bilmiyorum. Bu bir zafer. Kabul et” dediği iddia edildi.

Hamas, Trump’ın sunduğu Gazze Planı’nda yer alan esir değişimini kabul ettiğini, ancak bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.