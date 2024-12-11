Güvenlik kaynakları açıkladı: SMO Deyrezor'u ele geçirdi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, PKK/YPG'nin hâkimiyetindeki Deyrezor şehir merkezi, saat 21.30 itibarıyla Suriye Milli Ordusu tarafından kontrol altına alındı. Bu gelişme, PKK'nın Suriye'deki varlığına büyük bir darbe vurdu.

SMO, Valilik binasından paylaşılan görüntülerle bölge halkı ve askerlerle kutlama yaparken, zaferin ardından sevinç gösterileri de yapıldı.

MÜNBİÇ'TEKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Suriye Milli Ordusu (SMO), ABD destekli PKK/YPG terör örgütünden kurtarılan Münbiç ilçesinde arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor.

SMO, Halep iline bağlı Münbiç'in, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında PKK/YPG işgalinden kurtarılmasının ardından, arama ve tarama işlemlerini hız kesmeden sürdürüyor. Münbiç sokaklarında devriye gezen SMO birlikleri, yerleşim alanlarındaki binalar ile kırsal bölgelerdeki yollar üzerinde PKK/YPG'nin kurduğu bomba tuzaklarını ve mayınları tespit ederek imha ediyor.