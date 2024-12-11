Bakan Tunç’tan çıplak arama iddialarına yanıt

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının 2025 yılı bütçe sunumunu gerçekleştirdi ve gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Bakan Tunç’tan çıplak arama iddialarına yanıt
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Bakan Tunç, çıplak arama iddialarıyla ilgili, cezaevlerinde insan haysiyetine saygı esas alınarak uygulamalar yapıldığını belirterek, "Çıplak arama kesinlikle söz konusu değildir. Yapılan detaylı aramalar uluslararası kriterler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir" dedi. Ayrıca başörtüsüne yönelik herhangi bir kısıtlama bulunmadığını da vurguladı.

Bakan Tunç, ceza infaz kurumlarında insan onurunu koruma ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını ifade ederek, "12 Kasım 2021’de yapılan yönetmelik değişikliğiyle, cezaevlerinde çıplak arama ifadesi kaldırılmıştır. Bugün uygulamalar, detaylı arama ve şüpheye dayalı arama şeklindedir" şeklinde konuştu.

Bütçe sunumunda yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğüne yönelik eleştirilere yanıt veren Tunç, "Türk yargısını karalayan uluslararası endekslerin taraflı ve objektiflikten uzak olduğunu düşünüyoruz. Bu endekslerin bağışçılarının sıralamada etkili olması, endekslerin güvenilirliğini sorgular hale getiriyor" dedi.

Bakan Tunç, mevcut yargı sisteminin Türkiye’nin geçmişte yaşadığı vesayet dönemlerine ve adaletsizliklere karşı önemli bir ilerleme kaydettiğini ifade ederek, "Eğer bugünkü yargı sistemi, geçmişte iş başında olsaydı, Adnan Menderes ve arkadaşları idam edilmez, darbeciler hesap verirdi. 15 Temmuz’da ise yargı, darbecilere karşı demokrasiyi ve milli iradeyi savundu. Bugün yargı milletin yargısıdır ve tarafsızlığını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakanlık bütçesine dair bilgi veren Tunç, "2025 yılı için Adalet Bakanlığı’na tahsis edilen bütçe 280 milyar 275 milyon 802 bin TL olarak öngörülmektedir. 2023 yılı bütçemiz 104 milyar TL’ye ulaşmış, bu kapsamda Sayıştay denetiminde kamu zararına neden olan bir durum tespit edilmemiştir" dedi.

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