Hamaney hutbeye keskin nişancı tüfeğiyle çıktı: ABD'nin herhangi bir saldırısına güçlü karşılık vereceğiz

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, bayram namazında ABD'ye meydan okudu. Hamaney, dışarıdan gelecek herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceklerini söyledi. Dışarıdan saldırı ihtimalinin düşük olduğunu belirten Hamaney, iç karışıklığa karşı da teyakkuzda olduklarına dair mesajlar verdi. İsrail'in saldırıları da Hamaney'in gündemindeydi.



ABD'nin tehditlerine, İsrail'in saldırgan tutumuna bayram namazında yanıt verdi. Olası saldırılara karşı güçlü yanıt vereceklerini ilan etti. İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, bayram namazından sonra önemli mesajlar verdi. Hutbeye keskin nişancı tüfeği ile çıktı. Namlusunu tutarak konuştu.



Hamaney, namazı Tahran'daki İmam Humeyni Musalla Camisi'nde kıldırdı. Ardından hutbede vatandaşlarına seslendi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı tehditlerini hayata geçirmesine ihtimal vermediklerini ancak herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceklerini söyledi.

"Tutumumuz aynıdır; tehdit ediyorlar ki kötülük yapacaklar. Eğer Amerikalılar ve Siyonist rejim tarafından bir kötülük yapılırsa kesinlikle sert bir karşılık alacaklar ve İran milleti bugüne kadar olduğu gibi fitnecilere cevap verecektir. İçeriden bir hamle peşindeler. Daha önce olduğu gibi bir kez daha sokaklarımızı karıştırmak isterlerse yine halkımız karşılığını verecektir."

İsrail'in saldırıları da Ayetullah Hamaney'in gündemdeydi. İsrail'in sömürgeci güçler adına bu suçları işlediğini söyledi.

Bu suç çetesi olan Siyonist rejimi, Filistin'den temizlenmelidir. Ellerinden gelse bütün bölgeyi işgal ederler. Şu anda da Suriye'yi işgal ediyorlar. Suikast düzenlemek, Siyonistlerin yaygın bir yöntemidir ve Amerika ile Batılı hükümetler bunu desteklemektedir.

ABD Başkanı Trump, 7 Mart'ta İran lideri Ayetullah Hamaney'e hem tehdit hem de müzakere çağrısında bulunan bir mektup yazdığını duyurmuştu. Hamaney de ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini belirterek, İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.